Совет ЕС одобрил выделение Украине 5 миллиардов евро кредита

Министры финансов и руководители центральных банков государств Европейского Союза в пятницу, 9 сентября, во время встречи с представителями Европейской комиссии и Европейского центрального банка одобрили выделение Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ныне председательствующее в Совете ЕС министерство финансов Чехии.

- Новый заем в объеме 5 миллиардов евро пойдет на нормальное функционирование государства и обеспечение работы критической инфраструктуры, как госучреждений, школ и больниц, - отметил глава чешского Минфина Збинек Станюра.

Он добавил, что на следующем заседании Совета ЕС будет призывать поддержать скорейшее выделение еще 3 миллиардов евро макрофина, входящих в пакет объемом 9 миллиардов евро, согласованный Европейским советом в июне.

Как сообщалось, Европейская комиссия предложила выделить 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Этот кредит дополняет 10 млрд. евро, которые Европейский Союз уже предоставил Украине в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи. Предложение комиссии после одобрения Совета ЕС еще должно поддержать Европейский парламент, после чего он сможет перевести Украине средства.