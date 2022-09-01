В Швеции активисты Greenpeace не дали разгрузиться танкеру с российским сжиженным газом

Шведские активисты заблокировали выгрузку танкера, перевозившего российский сжиженный газ, на LNG-терминале в Нюнесхамне. В Greenpeace призвали шведское правительство прекратить импорт газа из россии из-за войны в Украине.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на Offshore Energy.

Активисты экологической организации Greenpeace Nordic 8 сентября остановили выгрузку из танкера Coral Energy российского сжиженного газа на LNG-терминале и заняли краны, выгружающие газ из судна. Часть активистов находилась на каяках в воде, чтобы не дать пришвартоваться кораблю. Активисты призвали правительство Швеции "объявить о немедленном прекращении импорта российского сжиженного газа". В Greenpeace Nordic отметили, что Швеция получила около 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа из российского Высоцка с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В организации отметили, что оценивают стоимость российского газа, импортированного в Швецию в течение первых шести месяцев полномасштабной войны в Украине, примерно в 161 миллион долларов США. Они сообщили, что финская государственная компания Gasum, обслуживающая шведские АЗС, паромы и нефтяные компании, регулярно импортировала газ от "газпрома" и "новатека" из российского Высоцка в Швецию и Финляндию. Активисты утверждают, что раньше это делалось напрямую, но в последнее время сжиженный газ транспортируется по более сложной схеме, с перегрузкой на другие суда в море. В пятницу Greenpeace Nordic сообщили, что танкер Coral Energy покинул порт в Нюнесхамне и взял курс на Балтийское море.

Протест шведских активистов прошел после подобных акций в Норвегии и Великобритании. В апреле 2022 года активисты Greenpeace заблокировали нефтяной танкер «Усть-Луга», не позволив ему выгрузить российскую нефть в порту, и призвали правительство Норвегии запретить импорт российского ископаемого топлива.

Через несколько недель после этого активисты не разрешили российскому нефтяному танкеру пришвартоваться в Эссексе, Великобритания, призвав правительство «отказаться от российской нефти и газа».