В Воздушных силах рассказали, как украинская авиация поддерживает контрнаступление и уничтожает оккупантов

Украинская авиация активно участвует в поддержке Сухопутных войск и уничтожает российские ПВО с помощью американских ракет HARM.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает « Укринформ ».

- Авиация активно участвует в поддержке наших наземных войск. Наносит удары по наземным целям, наносит удары по средствам ПВО противника американскими ракетами HARM, и это отличная новость, потому что уже не одно такое средство ПВО противника уничтожено именно этими ракетами. Это помогает, безусловно, действиям нашей ударной авиации – непосредственно это штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24М, которые уже идут с ракетно-бомбовой загрузкой и тонны боеприпасов улетают на головы кафиров. При поддержке артиллерии, других сил и средств Сухопутные войска могут увереннее чувствовать себя, продвигаясь на направлениях, где сейчас идут освободительные бои за нашу землю, - сообщил представитель.

Он отметил, что враг несет большие потери и платит высокую цену за свои агрессивные действия. Игнат напомнил, что за прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ сбили очередной российский вертолет Ка-52 и 6 беспилотников.

- Если один вертолет Ка-52 – это фактически 16,5 миллионов долларов, ракета Х101, которые недавно были уничтожены, это от 10 до 13 млн долларов стоит одна ракета. Шесть ракет выпустили россияне, пять Воздушные силы ВСУ сбили, сосчитайте, сколько обходятся россии эти высокоточные технологические ракеты, - отметил спикер.

Он также напомнил, что несколько дней назад ВСУ уничтожили вражеские ЗРК Тор, С-300, Бук-1, Бук-2 и другие.