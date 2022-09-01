В Минфине сообщили, что в 2023 году «минималка» будет на уровне декабря текущего года

Так, в проекте планируется заложить минимальную заработную плату на уровне декабря 2021, то есть 6700 грн.

«Минимальная заработная плата будет на уровне декабря прошлого года», - подчеркнул Роман Ермоличев.

В то же время, по словам замминистра, в следующем году расходы на пенсионное и социальное обеспечение не уменьшаются, а некоторые будут увеличены.

Около 5,5 миллиардов гривен будут заложены на обеспечение жильем ветеранов войны, ведь эта категория граждан крайне важна. Также будет обеспечена своевременная выплата пенсий, социальных пособий, выплаты заработных плат медикам и педагогам.