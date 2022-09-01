Резников заявил, что в США еще не сформировали окончательную модель ленд-лиза для Украины

Американские партнеры окончательно не завершили формирование модели ленд-лиза для Украины, США пока будут продолжать оказывать помощь в рамках четырех ранее принятых программ.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью РБК-Украина.

«...Окончательное понимание, как будет выглядеть ленд-лиз, еще родится. Потому что наши партнеры еще совсем не завершили формировать модель. То есть принято принципиальное решение, что ленд-лизу быть, определен объем денег по этой программе и принято принципиальное решение, что на эти деньги Украина сможет приобрести то, что ей необходимо для победы в этой войне. А вот нюансы и детали, каким этому ленд-лизу быть, до сих пор обсуждаются», - сказал Резников.

Он отметил, что «дизайнером» окончательной модели ленд-лиза будут, скорее всего, не министры обороны, а министры финансов, поскольку речь идет преимущественно о денежных отношениях.

«Моя задача – проконсультировавшись с Генштабом, взяв их потребность, сказать, что мне нужны именно эти беспилотники или ракеты», – пояснил министр.

По его словам, пока ленд-лиз не заработал, Украина будет продолжать получать помощь по тем пакетам, которые уже были утверждены в США.

«Да, на сегодняшний день в США есть четыре программы, и они все работают. То есть все равно политическое решение в головах руководителей Соединенных Штатов – президента, Пентагона, Белого дома – они с Украиной до конца, до завершения войны, где Украина будет победителем. Поэтому они продолжают выделять деньги, получают разрешения в Конгрессе, Сенате и затем финансируют те или иные программы», - заявил Резников.

Он добавил, что принимая решение, что включить в тот или иной пакет помощи, американская сторона проводит консультации с Украиной.

Напомним, что 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.