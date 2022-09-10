Из одесских портов вышел очередной караван с украинской агропродукцией – судна направляются в страны Европы и Африки

В субботу, 10 сентября, из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли еще 5 судов с украинским продовольствием.

Об этом сообщает Мининфраструктуры.

«В рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 5 судов. На их борту 90 тысяч тонн украинской агропродукции», - говорится в сообщении.

Судна направляются в страны Африки и Европы. В ведомстве отмечают, что с начала работы «зернового коридора» уже экспортировано 2,6 миллиона тонн украинской агропродукции.

Напомним, ранее из украинских портов вышел самый большой караван судов с начала работы «зернового коридора».