Международный банк реконструкции и развития даст Украине $530 миллионов на выполнение соцобязательств

Правительство приняло решение, которое позволит привлечь почти 530 миллионов долларов от Международного банка реконструкции и развития в государственный бюджет.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram.

«Украина получит около 530 миллионов долларов от Международного банка реконструкции и развития. На сегодняшнем заседании правительства одобрили распоряжение, которое позволит привлечь эти средства в государственный бюджет», – отметил премьер.

Полученные средства от МБРР Украина планирует направить на выполнение своих социальных обязательств, в частности, на оплату труда спасателей, педагогов, медиков, а также на пенсионные выплаты и социальную помощь.