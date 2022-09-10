Украина может разрешить экспорт 100 тысяч тонн угля в Польшу, - Шмигаль

Украина рассмотрит возможность открытия квоты на экспорт 100 тыс. тонн угля в Польшу в сентябре.

Об этом в Телеграмм -канале сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

«По поручению президента Украины, по просьбе польской стороны Украина готова рассмотреть возможность открытия квот на экспорт угля в Польшу. Речь идет о 100 тыс. тонн в сентябре, которые сейчас критически необходимы нашим польским партнерам», – написал он.

Шмигаль уточнил, что запасы угля на складах украинских электростанций составляют почти 2 млн тонн, что в 2,5 раза больше года назад.

« Поэтому готовы подставить плечо поддержки нашим польским друзьям » , – подчеркнул он.

Премьер Украины добавил, что во время визита его польского коллеги Матеуша Моравецкого в Киев стороны также обсудили возобновление и ввод в эксплуатацию ЛЭП « Хмельницкая АЭС – Жешув » .

« Планировали закончить до 14 декабря, но благодаря ускорению работ можем завершить на неделю раньше. Это позволит экспортировать в Польшу дополнительно 1000 МВт. Со своей стороны просим Польшу содействовать в расширении экспортных квот в рамках ENTSO-Е » , – отметил Шмигаль.

По его словам, Украина рассчитывает, что до конца 2022 года величина доступной пропускной способности в направлении Словакии, Румынии и Венгрии увеличится с 300 МВт еще на 200-300 МВт, а в направлении Польши - более чем на 1000 МВт.

Как сообщалось, Украина с середины июня 2022 года установила нулевые квоты на экспорт всех видов угля, кроме коксующегося, а 7 сентября уже полностью запретила экспорт украинского угля.