Кабмин повторно наложил санкции на Януковича и ряд бизнесменов, чтобы окончательно конфисковать все их имущество

Кабинет Министров Украины повторно наложил санкции на Сергея Курченко, Павла Лебедева, Виктора Януковича и Олега Дерипаску. Это позволит окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram.

По его словам, замораживание и конфискация всех активов России и ее граждан происходит согласно четко определенным процедурам и в соответствии с новым законодательством.

В правительстве планомерно работают над тем, чтобы забрать все имущество и средства РФ и направить их на усиление украинской армии и восстановление государства.