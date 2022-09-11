Из-за энергокризиса: Мэр Парижа предложила сократить время подсветки Эйфелевой башни

Мэр Парижа Энн Идальго предложила сократить время освещения Эйфелевой башни на фоне энергетического кризиса и чрезвычайной климатической ситуации.

Об этом пишет Le Journal du dimanche.

Отмечается, что 336 золотых прожекторов башни обычно угасают в час ночи, но мэр предлагает теперь их выключать в 23:45, когда башню покидают последние посетители.

Управляющая компания Эйфелевой башни SETE пояснила, что вопреки распространенному мнению, ночное освещение башни составляет всего 4% годового счета за электроэнергию памятника, и мерцание 20 тысяч светодиодов, которые мигают в течение 5 минут в начале каждого часа - это энергоэффективное оборудование.

Следовательно, мероприятие, о котором будет объявлено 13 сентября, носит символический характер. Жан-Франсуа Мартинс, президент SETE, сказал, что достигнутая экономия энергии не будет феноменальной, но «как самый посещаемый памятник в мире мы должны показать пример».

Напомним, во Франции поддержали ограничение цен на российский газ в ЕС.