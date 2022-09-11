Правительство на 90 дней отсрочило уплату таможенных платежей за импорт товаров оборонного назначения

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11.09.2022 16:03

Кабинет Министров урегулировал некоторые вопросы уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины товаров оборонного назначения.

Соответствующее постановление от 10 сентября размещено на Правительственном портале.

«Установить, что в период военного положения отсрочка уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины товаров оборонного назначения в соответствии с Законом Украины «Об оборонных закупках», конечным получателем которых согласно условиям договора определено Министерство обороны, осуществляется на срок 90 календарных дней» , – говорится в документе.

Это постановление вступает в силу с дня его опубликования.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о «таможенном безвизе» с Евросоюзом.

Фотофакт