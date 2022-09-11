Правительство на 90 дней отсрочило уплату таможенных платежей за импорт товаров оборонного назначения

Кабинет Министров урегулировал некоторые вопросы уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины товаров оборонного назначения.

Соответствующее постановление от 10 сентября размещено на Правительственном портале.

«Установить, что в период военного положения отсрочка уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины товаров оборонного назначения в соответствии с Законом Украины «Об оборонных закупках», конечным получателем которых согласно условиям договора определено Министерство обороны, осуществляется на срок 90 календарных дней» , – говорится в документе.