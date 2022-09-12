Премьер Шмигаль подчеркнул, что нужно следовать принципу «Покупай украинское», чтобы выжил отечественный бизнес

В Украине может закрепиться философия и идея покупать украинские товары, чтобы выжил бизнес в условиях войны.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия», передает «Укринформ».

- Покупать украинское, поддерживать друг друга – это момент, который поможет украинскому бизнесу выживать, это не может быть программой, но это может быть нашей философией, нашей идеей – поддержать украинских производителей – от малых до больших для того, чтобы они сегодня выдержали и выжили в этой войне, – сказал премьер.

Шмигаль подчеркнул, что для победы Украины в войне необходимо сделать еще очень многое и структура экономики после этой войны будет меняться.

– Большое количество значительных предприятий разрушены на востоке Украины. При семи миллионах внутренне перемещенных лиц и пяти миллионах беженцев в Европе нам необходимо быстро создать большое количество рабочих мест. Это возможно только в малом и среднем бизнесе – в этом направлении мы будем двигаться, мы создаем государством для этого все необходимые условия, - сказал Шмигаль.