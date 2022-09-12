КП «Николаевэлектротранс» с момента полномасштабного вторжения получило из бюджета почти 184 миллиона гривен

Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» с момента полномасштабного вторжения российской федерации получило на свои счета почти 184 миллиона гривен.

Об этом говорится в блоге «Коротко о манипуляциях вокруг «военного» бюджета Николаева».

«Николаевэлектротранс» получил за услуги по перевозке 110 млн 34 тысяч 745 Еще на 73 млн 820 тысяч 956 гривен был пополнен его уставный капитал», - пишет автор блога.

Стоит отметить, что в начале июня в Николаевском городском совете сообщали, что в Николаеве существенно снизился пассажиропоток и отмечали, что если раньше предприятие ежемесячно получало около 3 миллионов гривен выручки от продаж билетов и проездных, то по состоянию на июнь эта сумма составила чуть более 1 миллиона. гривен.

Как известно, коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» в 2020 году получило из бюджета города Николаева более 158 миллионов гривен компенсации за предоставленные услуги по перевозке, в то время как самостоятельно смогла продать билеты только на 23 миллиона гривен, то есть почти в семь раз больше, чем заработал сам.