В Николаеве волонтеры собирают средства на теплую форму для 208-й бригады

Друзья, николаевские волонтеры собирают для 208-й бригады теплые тактические куртки, флисовые кофты, тактические штаны, термобелье по 25 штук.

Об этом сообщает Елена Бондаренко.

Также есть запросы на буржуйки для обогрева в блиндажах.

«Ребята круглосуточно в окопах и чтобы они были в тепле и были здоровы, мы начинаем сбор. Они защищают нас, а мы таким образом передадим им частицу тепла наших сердец», - говорится в сообщении.