Министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что подпишет соглашение с Румынией, чтобы помочь увеличить экспорт украинского зерна в развивающиеся страны, в том числе в Средиземноморье.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что экспорт зерна из Украины упал с начала войны из-за того, что ее черноморские порты, ключевой путь для поставок, долгое время были закрыты, что повысило мировые цены на продовольствие и вызвало опасения по поводу дефицита в Африке и на Ближнем Востоке.

«Румыния, второй крупнейший экспортер пшеницы в ЕС в страны вне ЕС, включая Египет, после Франции и крупнейший экспортер кукурузы, являлась одним из альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна», - отметило агентство.

Клеман Бон отметил, что подпишет соглашение с Румынией, которое позволит Украине поставлять еще больше зерна в Европу и развивающиеся страны, в том числе средиземноморские страны, которые нуждаются в его продовольствии.

По словам министра, соглашение охватывает экспорт сухопутным, морским и речным транспортом.

Согласно проекту соглашения, Париж инвестирует в разработку проекта, направленного на повышение эффективности порта Галац, оборудование пограничных пунктов на севере Румынии, максимальное использование зерновых контейнеров, размещенных в порту Констанца, а также увеличение пропускной способности в порту Констанцы и через Сулинский морской канал.

Это также помогло бы выстроить среднесрочную стратегию для экспортного коридора между Румынией и Украиной и обеспечить оптимизацию движения судов с украинским зерном.

Напомним, 7 сентября президент россии владимир путин заявил, что только 60 тысяч тонн зерна, экспортируемого из Украины «зерновым коридором», было отправлено в развивающиеся страны, а большая часть была поставлена в страны ЕС.

Президент Владимир Зеленский ответил на заявление президента рф владимира путина относительно украинского экспорта продовольствия. Зеленский отверг ложь путина и заверил, что Украина остается гарантом продовольственной безопасности.