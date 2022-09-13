Фонд госимущества выставил на продажу здания «дочки» российского банка в Киеве

Фонд гарантирования вкладов физлиц проведет аукцион по продаже двух активов «дочки» российского банка ВЕБ.РФ – Проминвестбанка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда.

Аукцион запланирован на 20 сентября. Речь идет о двух нежилых помещениях Проминвестбанка на Левом берегу Киева. Общая площадь помещений – более тысячи квадратных метров. Дома украинского « дочки» российского банка выставляются на продажу впервые.

Первый лот – коммерческая недвижимость общей площадью 2152 кв.м, на улице Драгоманова в Киеве. Стартовая цена – 54,9 млн грн.

Второй лот – коммерческая недвижимость площадью 1 623,2 кв. м, по улице Красноткацкая. Первоначальная цена реализации составляет 31,9 млн. грн.

Вырученные от продажи активов средства Фонд направит на расчеты с кредиторами Проминвестбанка.

Напомним, в мае СНБО и Верховная Рада приняли конфискацию имущества российских банков в Украине. В частности, речь шла и о 99% акций Проминвестбанка (собственность «ВЕБ.РФ»).