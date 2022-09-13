Кабмин согласовал Госбюджет Украины на 2023 год – половину составляют расходы на безопасность и оборону

Кабинет Министров одобрил проект Государственного бюджета Украины на 2023 год, теперь он направляется на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в Facebook.

«Госбюджет-2023 - это бюджет страны, которая станет сильнее, укрепит свою обороноспособность, сможет восстанавливаться после нанесенного ущерба из-за российской вооруженной агрессии, а также заботиться о нуждающихся гражданах», - написал Марченко.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что проект бюджета, который Правительство представляет в Верховную Раду, — это консервативный средне пессимистический расчет, поскольку в этом году Украина живет в ситуации, когда бюджет пересматривается ежемесячно в зависимости от первоочередных потребностей финансирования: «Следующий год, по крайней мере, его начало, будет происходить по аналогичному сценарию».

Детали проекта Государственного бюджета:

- Расходы на безопасность и оборону возрастут более чем в 4 раза до 1,136 трлн грн: средства пойдут на зарплаты военным, обеспечение армии, ремонт и закупки техники и оружия;

- Пенсии, субсидии, выплаты ВПЛ, помощь малоимущим семьям, расходы на медицину и образование составляют более 800 млрд грн. Финансирование Пенсионного фонда вырастет более чем на 30 млрд грн. Социальные расходы составят 35% бюджета;

- Уменьшение на 11,6 млрд грн против 2022 года расходов на органы государственной власти: сокращается количество чиновников, зарплаты и премии (кроме силовых структур);

- Создается бюджетный Фонд ликвидации последствий российской вооруженной агрессии в размере не менее 19 млрд. грн. К нему направят конфискованные российские средства и международную помощь на быстрое восстановление;

- Дополнительная дотация на компенсации расходов для местных бюджетов из-за войны составляет 24 млрд грн.

Собственные доходы бюджета составляют 1,28 трлн. грн., расходы – 2,57 трлн грн. Дефицит заложен более чем в 3 млрд долл. ежемесячно.

Финансировать дефицит правительство планирует прежде всего путем заимствований в сумме 1,5 трлн грн. В частности, из этой суммы 1,4 трлн. грн. приходится на внешние заимствования, еще 90,7 млрд. грн. – внутренние.