Для поддержания украинской культуры Еврокомиссия дает €5 миллионов

Еврокомиссия объявила сегодня о начале открытого конкурса на осуществление проектов в поддержку украинской культуры как в самой Украине, так и за ее пределами, на реализацию отобранных предложений будет выделено 5 миллионов евро.

Такая информация обнародована сегодня на сайте Европейской Комиссии.

«Европейская Комиссия начинает специальный конкурс для Украины, в рамках годовой рабочей программы Creative Europe на 2023 год. Всего 5 миллионов евро будут выделены для поддержки украинских художников и культурных организаций в их собственной стране или любой другой стране, участвующей в программе Creative Europe, с целью подготовки к послевоенному возрождению в украинских культурных и креативных секторах», - говорится в сообщении.

В рамках специального конкурса будут отобраны три проекта для финансирования, которые будут управляться консорциумами, созданными в странах, ассоциированных с программой «Креативная Европа», а также украинскими организациями, которые будут предоставлять субгранты на небольшие инициативы, реализованные на региональном уровне.

«Культурное самовыражение и доступ к культуре является важной составляющей нашей жизни. Они помогают нам преодолевать травматические события, усиливать коллективную и индивидуальную устойчивость, предоставляют всем нам средства для взаимопонимания. Мне очень приятно, что мы можем внести свой вклад, чтобы помочь в доступе к культуре тем украинцам, которые были перемещены в результате войны в Украине или находятся в одной из стран-участниц программы Creative Europe», - отметила по этому поводу еврокомиссар по вопросам культуры Мария Габриэль.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 29 ноября 2022 года. Еврокомиссия также обнародовала условия участия в конкурсе культурных проектов.

Напомним, Украина ведет переговоры с США о получении $1,5 миллиарда на газ для отопительного сезона.