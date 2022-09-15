Премьер Шмигаль считает, что в следующем году курс доллара будет колебаться в диапазоне 42-49 гривен

Кабинет министров ожидает, что средневзвешенный курс доллара в 2023 году будет в диапазоне 42 гривны, однако курс будет колебаться и в конце года может составить 49 гривен за доллар.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время пресс-конференции в Киеве, передает «Укринформ».