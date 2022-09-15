Премьер Шмигаль считает, что в следующем году курс доллара будет колебаться в диапазоне 42-49 гривен

Кабинет министров ожидает, что средневзвешенный курс доллара в 2023 году будет в диапазоне 42 гривны, однако курс будет колебаться и в конце года может составить 49 гривен за доллар.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время пресс-конференции в Киеве, передает «Укринформ».
- По состоянию на сегодняшний день средний курс доллара по году составляет 32,3 гривны, до конца года мы его ожидаем на уровне 37 гривен. Конечно, с условиями эмиссии и инфляции, которые есть в Европе и во всем мире, мы ожидаем, что средневзвешенный курс в следующем году будет в диапазоне 42 гривны. Он будет колебаться. Каким он будет к концу следующего года, предусмотреть невозможно, но для расчетов выбирался линейный рост этого курса, и это будет около 49 гривен, - отметил Шмигаль.