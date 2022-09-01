В Раде предложили выпускать мужчин за границу под ежемесячный взнос 13 тысяч гривен

Верховной раде предлагают разрешить военнообязанным мужчинам выезд за границу под ежемесячный взнос.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта №8029.

По словам авторов документа, уровень безработицы в Украине вырос до 35%, что негативно влияет на настроения в обществе. Часть из них - это мужчины, которые до полномасштабного вторжения рф работали за рубежом.

Нардепы предлагают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет выпускать за границу под ежемесячный взнос в размере 5 необлагаемых минимумов для трудоспособных граждан. С 1 июля 2022 года он составляет 2600 гривен, то есть сумма ежемесячного взноса - около 13 тысяч гривен.

Парламентарии также предлагают брать у мужчин письменное подтверждение добровольной уплаты средств на специальный счет ВСУ.

«Из каждых 100 тысяч военнообязанных граждан, которые выедут во время военного положения за границу на предложенных условиях, почти 270 миллионов гривен ежемесячно будет попадать на счет ВСУ (если выехавших было бы миллион, это было бы уже около 2,7 миллиарда гривен дополнительно ежемесячно на счет ВСУ)», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, депутаты хотят ввести сбор для тех украинцев, которые незаконно выехали за границу во время действия военного положения. Речь идет о взносе размером 10 необлагаемых минимумов для трудоспособных граждан, то есть 26 тысяч гривен, за каждый месяц пребывания за границей

Напомним, ранее Зеленский заявил, что отменить запрет на выезд мужчин заграницу можно будет после войны.