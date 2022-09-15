Европарламент одобрил выделение €5 миллиардов помощи Украине

В четверг, 15 сентября, Европейский парламент проголосовал за выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

«За» соответствующее решение проголосовали 534 евродепутата, против – 30, воздержались – 26.

В частности, депутаты ЕП приняли это решение, чтобы помочь Украине удовлетворить ее острые микрофинансовые потребности, вызваны российским вторжением.

«Помимо огромного ущерба, нанесенного дорогам, мостам, фабрикам, домам, больницам и другой физической инфраструктуре, страна также лишилась доступа к международным финансовым рынкам. Кредит ЕС будет способствовать «устойчивости государственного долга Украины и ее способности в конечном итоге быть в состоянии погасить свои финансовые обязательства», - сказано в сообщении.

Отмечается, что это второй и самый большой транш из пакета финансовой поддержки Евросоюза на общую сумму 9 миллиардов евро.

Напомним, то ранее для поддержания украинской культуры Еврокомиссия дает €5 миллионов.