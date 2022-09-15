Польша должна требовать репарации за военные преступления Второй Мировой также и от россии, - Дуда

Польша должна потребовать военные репарации за нанесенный ущерб во время Второй мировой войны не только от Германии, но и от россии.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию.

«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, россия потом присоединилась к этой войне. Поэтому считаю, что репарации нужно также требовать и от россии», - сказал Дуда.

Он добавил, что «нет причин, чтобы не требовать этого (репараций от россии, - ред.)».

Напомним, что ранее правительство Польши заговорило о репарациях в 1,3 триллиона евро от Германии – в Берлине ответили отказом. После чего Польша заявила, что направит Германии дипломатическую ноту по военным репарациям за Вторую мировую войну.