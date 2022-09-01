Бывший госсекретарь МИД Украины подозревается в халатности, нанесшей ущерб на ₴3,2 миллиона

ДБР сообщило о подозрении бывшему госсекретарю МИД, отдавшему в безвозмездную аренду помещение министерства.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Чиновника подозревают в том, что он из-за служебной халатности допустил убытки госбюджета в сумме 3,2 миллиона гривен.

«Должностное лицо в 2017 году заключило с предпринимателем договор об организации питания работников МИД. При этом без заключения договора аренды бесплатно отдал в пользование предпринимателю государственные помещения общей площадью 527 кв.м. для осуществления хозяйственной деятельности Такая «услуга» обошлась государственному бюджету в 3,2 миллиона гривен», - говорится в сообщении.

Бывший государственный секретарь МИД уведомлен о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины).

Как пишет « Бабель », в 2017-2018 годах государственным секретарем МИД Украины был Андрей Заяц, до этого работавший послом в некоторых африканских странах и являвшийся послом по особым поручениям МИД. В марте 2020 года его уволили с должности, а в сентябре того же года – с дипломатической службы. В октябре того же года Заяц подал в суд с просьбой восстановить его в должности.