Кабмин прогнозирует, что в 2023 году цены в Украине вырастут на 30%

В 2023 году ценовая динамика на потребительском рынке будет формироваться под действием разнонаправленных факторов. В результате цены в Украине вырастут на 30%.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о государственном бюджете на 2023 год.

Как отмечается в документе, с одной стороны, введение моратория на повышение цен и тарифов на коммунальные услуги, снижение мировых цен на энергоносители, подавленный потребительский спрос будут сдерживать динамику потребительских цен.

Кроме того, существенное влияние на динамику цен будут оказывать факторы предложения и затратные факторы – уменьшение предложения сельскохозяйственной продукции, усложнение логистических путей, влияние роста цен производителей. Постепенное восстановление экспорта также будет оказывать давление на рост цен в сторону паритета к мировым ценам, прогнозируют в правительстве.

«По итогу в 2023 году ожидается, что потребительская инфляция будет оставаться высокой, хотя ее рост незначительно замедлится – до 30% в декабре к декабрю предыдущего года», - говорится в документе.

Отметим, что правительство ожидает, что инфляция в Украине составит 30,1% в 2022 году и 30% в 2023 году.