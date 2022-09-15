Николаев стал городом-партнером Ганновера – мэры подписали меморандум о сотрудничестве

Николаев и Ганновер стали городами-партнерами. Соответствующий меморандум 15 сентября подписали мэры Александр Сенкевич и Белит Онай.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Документ предусматривает укрепление связей в сфере бизнеса, науки, образования, культуры, обмен знаниями и опытом в развитии двух городов, а также предоставление адресной и ориентированной на нужды помощи для Николаева.

– Ганновер стал первым немецким городом, с которым Николаев подписывает меморандум о сотрудничестве. Для нас это большая честь и ответственность. Благодарю общину Ганновера и мэра города Белиту Онаю за поддержку Николаева и всей Украины в нашей борьбе за европейские ценности и демократическое будущее. Сегодня Ганновер принимает большое количество украинцев, вынужденных покинуть свои дома. Мы всегда будем благодарны за это. Я уверен, что после завершения войны мы вместе реализуем много замечательных проектов и наше сотрудничество станет важной основой для развития обоих городов, - считает Сенкевич.

Мэр города Ганновер Белит Онай отметил:

- Солидарность и взаимная поддержка городов, находящихся через национальные границы, играют немаловажную роль в преодолении последствий войны и защите демократического порядка в Европе. Мы поддерживаем Николаев сейчас и в будущем, и хотим сегодня заложить основу для долгосрочной дружбы между Ганновером и Николаевом.

Ганновер – административный центр земли Нижняя Саксония. В городе почти 536 тысяч человек. Город известен во всем мире ежегодными промышленными выставками. Его развитию также способствует расположение на перекрестке важных национальных и европейских дорог.