Германия забрала под свой контроль три нефтеперерабатывающих завода, принадлежавших рф

Правительство Германии решило забрать под свой контроль активы «дочки» российской компании «Роснефть». Ими будет руководить Федеральное сетевое агентство страны.

Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на Deutsche Welle.

Rosneft Deutschland владеет около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии и является одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний страны. К аналогичному шагу Германия уже прибегала в апреле, когда компания SEFE, ранее известная как Gazprom Germania, перешла под контроль немецкого правительства.

Германия, в частности, получит контроль над тремя нефтеперерабатывающими заводами. В правительстве страны подчеркнули, что эти заводы должны бесперебойно работать даже после того, как ЕС перестанет закупать российскую нефть.