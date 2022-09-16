Суд забрал у компании Коломойского право пользования аэропортом в Днепре

Днепровский окружной административный суд лишил компанию Коломойского права эксплуатации Днепропетровского аэропорта.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Истцом выступил городской совет Днепра, третьим лицом – НАБУ.

«Более десяти лет никого не интересовал факт, что, используя аэропорт миллионного города, Коломойский монополизирует воздушное пространство. Что днепрян просто откровенно грабят запредельными ценами на авиабилеты. Что государственный имущественный комплекс используется в частных интересах. Да, наш аэропорт сейчас разрушен. Да, война будет еще долго. Но придет время, когда днепряне будут летать свободно в Европу. Лоукостами. Без Коломойского», – написал Филатов.