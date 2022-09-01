Правительство расширило перечень тех, кто имеет право на компенсацию за ВПЛ

Теперь право на компенсацию за размещение у себя внутренне перемещенных лиц будут иметь не только государственные и коммунальные предприятия, но и юридические лица, ФЛП, религиозные организации и другие.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Уточняется, что компенсация сегодня составляет 450 гривен в месяц за каждого человека и должно идти на покрытие расходов на коммунальные услуги.

«Еще одно принципиальное изменение: компенсация за приют ВПЛ не будет исчисляться при начислении субсидий на жилищно-коммунальные услуги как полученный доход. А значит, не повлияет на размер субсидии и не уменьшит ее. Это новшество разработало Минсоцполитики», - говорится в сообщении.

Также добавили, что с 1 октября сумма удвоится.

Ранее сообщалось, что людям, предоставившим временное жилье переселенцам по программе «Убежище», увеличат компенсацию вдвое.