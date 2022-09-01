Выплачивать субсидии и льготы украинцам с 1 октября будет Пенсионный фонд, а не органы соцзащиты

Кабинет министров принял постановление, которым передал полномочия по подготовке выплатных документов и проведению финансирования выплат субсидий и льгот Пенсионному фонду Украины.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

«Соответствующим решением предусмотрена передача функций назначения, начисления и выплаты жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг от органов социальной защиты населения органам Пенсионного фонда Украины, которые работают по экстерриториальному принципу», - говорится в сообщении.

В частности, постановлением предусмотрено, что Пенсионный фонд Украины будет выплачивать назначенные органами социальной защиты населения субсидии и льготы уже с 1 октября. С 1 декабря Фонд будет и назначать и выплачивать субсидии и льготы.

Кроме того, проектом акта также распространен порядок расчета жилищной субсидии на оплату электроэнергии домохозяйствам, которые в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины остались без централизованной поставки тепловой энергии и/или поставки природного газа и используют бытовые электроприборы для обогрева жилых помещений, на все территории, которые расположены в районе проведения боевых действий или находятся во временной оккупации.

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики планирует изменить механизм назначения субсидий и льгот в условиях войны.