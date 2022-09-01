Дочерняя компания израильского предприятия построит в США мощную газовую электростанцию

Новая электростанция будет работать на природном газе и будет обеспечивать улавливания изменяющего климат углерода в Западной Вирджинии. Официальные лица заявили, что это стало возможным благодаря недавно подписанному сенатором-демократом Джо Манчину закону, предусматривающему налоговые льготы для проектов альтернативной энергетики.

Примечательно, что природный газ, используемый на объекте, обеспечит сотни дополнительных рабочих мест.

Генеральный директор компании Гэри Ламберт сказал, что произведенная энергия будет использоваться в крупнейшей в стране электрической сети PJM Interconnection, обслуживающей 13 штатов и округ Колумбия. Обширный процесс утверждения регулирующими органами проекта стоимостью 3 миллиарда долларов уже начался, и ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в конце этого десятилетия.

Стоит отметить, что в прошлом месяце президент Джо Байден подписал закон, согласно которому в течение следующих 10 лет на борьбу с изменением климата будет инвестировано 375 миллиардов долларов, что и упростило процедуру создания данной электростанции.