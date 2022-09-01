НАБУ провело обыски у Коломойского – в его номер в Буковеле пришли в 5 утра

У Игоря Коломойского детективы НАБУ провели обыск, в ходе которого изъяты документы, гаджет (также скачали его содержимое).

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Обыск касался дела о завладении имуществом и средствами компании «Укрнафта» почти на 13 миллиардов гривен в ценах 2015 года. По словам свидетелей, представители следствия посетили олигарха в пять утра, по месту его проживания на курорте Буковель.

Источники в НАБУ факт обыска подтвердили. При этом подчеркнули, что это, едва ли не впервые на их памяти, был обыск, о котором никого не предупреждали.

Игорь Коломойский пока не проходит по этому делу как обвиняемый, подозрение ему не объявлялось. Но он является совладельцем «Укрнафты», где на днях прокурорами САП и детективами НАБУ были объявлены подозрения по поводу финансовых махинаций. Еще в 2019 году подозрения по делу были готовы, впрочем экс-глава САП Назар Холодницкий не решился их подписать. Новому руководителю САП Александру Клименко хватило смелости.

Напомним, что Игорь Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицей владеют 40% компании «Укрнафта», остальные принадлежат государству в лице НАК «Нафтогаз». Руководство НАК неоднократно утверждало, что с 2015 года полностью контролирует компанию, но ни ее операционные результаты, ни рыночные источники никогда не подтверждали этих смелых заявлений.