Опубликован рейтинг футболистов с самыми высокими зарплатами в мире

Издание Sporticо опубликовало рейтинг самых оплачиваемых футболистов в сезоне 2022/23. Больше всего зарабатывает футболист ПСЖ Килиан Мбаппе, опережающий Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Топ-10 высокооплачиваемых футболистов мира: