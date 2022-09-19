Опубликован рейтинг футболистов с самыми высокими зарплатами в мире

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19.09.2022 03:30

Издание Sporticо опубликовало рейтинг самых оплачиваемых футболистов в сезоне 2022/23. Больше всего зарабатывает футболист ПСЖ Килиан Мбаппе, опережающий Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Топ-10 высокооплачиваемых футболистов мира:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ), 125 миллионов долларов (105 млн заработной платы +20 млн доходов от рекламы);

2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), 113 млн долларов (53+60);

3. Лионель Месси (ПСЖ), 110 млн долларов (62+48);

4. Неймар (ПСЖ), 91 млн долларов (56+35);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»), 39,5 миллиона долларов (24,5+15);

6. Эден Азар («Реал»), 31,3 млн долларов (28,6+2,5);

7. Андрес Иньеста («Висел Кобе»), 30 млн (23+7);

8. Рахим Стерлинг («Челси»), 29,4 млн (21,4+8);

9. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), 29 млн (25,5+3,5);

10. Антуан Гризман («Атлетико»), 27,5 млн (22+5,5).

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