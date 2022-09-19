Опубликован рейтинг футболистов с самыми высокими зарплатами в мире

Издание Sporticо опубликовало рейтинг самых оплачиваемых футболистов в сезоне 2022/23. Больше всего зарабатывает футболист ПСЖ Килиан Мбаппе, опережающий Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Об этом сообщает «Зеркало недели».
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов мира:
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ), 125 миллионов долларов (105 млн заработной платы +20 млн доходов от рекламы);
2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), 113 млн долларов (53+60);
3. Лионель Месси (ПСЖ), 110 млн долларов (62+48);
4. Неймар (ПСЖ), 91 млн долларов (56+35);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»), 39,5 миллиона долларов (24,5+15);
6. Эден Азар («Реал»), 31,3 млн долларов (28,6+2,5);
7. Андрес Иньеста («Висел Кобе»), 30 млн (23+7);
8. Рахим Стерлинг («Челси»), 29,4 млн (21,4+8);
9. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), 29 млн (25,5+3,5);
10. Антуан Гризман («Атлетико»), 27,5 млн (22+5,5).