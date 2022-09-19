Компания Google по ошибке перечислила «честному хакеру» четверть миллиона долларов

Google случайно перечислила хакеру $250 тысяч.

Об этом сообщает "Лига.net" со ссылкой на Gagadget.

Случай произошел с Сэмом Карри, инженером по безопасности Yuga Labs. Он признался, что создавал для Google программу по поиску уязвимостей, но компания не должна была платить ему такую большую сумму денег. Айтишник не стал тратить эти деньги, а попытался связаться с Google – написал письмо и сообщил об ошибке. Однако никто не ответил ему в течение трех недель.

В результате Сэм решил рассказать историю в Twitter. Он даже планировал открыть спецсчет для этих денег, чтобы не платить налоги. История честного хакера была опубликована СМИ, а журналистам удалось получить комментарий от Google. Представители компании объяснили, что действительно произошла ошибка, из-за которой деньги перечислили не тому лицу. В компании не уточнили, кому они предназначались, но сообщили, что намерены разобраться и вернуть перечисленную сумму. Однако, как сообщают журналисты, деньги все еще остаются на счету Сэма Карри.