В Кабмине заверили, что в Украине не будет дефицита пшеницы

В этом году украинские аграрии собрали более 19 миллионов тонн пшеницы. Это более чем вдвое больше годовой потребности.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на слова заместителя главы Минагрополитики Тараса Высоцкого.

Он отметил, что за год украинцы потребляют около 8 миллионов тонн пшеницы.

- То есть в настоящее время у нас собрано более чем вдвое больше, чем наша годовая потребность. Поэтому никакой угрозы дефицита нет, – подчеркнул Высоцкий.

Представитель Минагрополитики также рассказал, что уборка пшеницы в Украине уже завершена. Кроме пшеницы в Украине завершился сбор ячменя, которого уже намолочено 5,5 млн. тонн. По его словам, внутреннее потребление этой культуры в Украине составляет около 2,5-3 млн. тонн в год. Кроме того, уже завершен сбор озимого рапса, которого намолочено 3,1 млн тонн.