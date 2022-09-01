В Киевской области Бюро экономической безопасности обнаружило конвертцентр, через который «провели» ₴3,5 миллиарда

В Киевской области Бюро экономической безопасности разоблачило деятельность конвертационного центра.

Об этом говорится в сообщении БЭБ.

Используя фиктивные предприятия, преступная группа помогала реальному сектору экономики скрывать и обналичивать свои доходы. Ориентировочная сумма совершенных теневых безналичных операций составляет более 3,5 миллиардов гривен.

Правоохранители исследовали деятельность Госгеокадастра одного из районов Киевской области и установили, что должностные лица, злоупотребляя своим положением, совершали правонарушения при принятии решений по передаче земельных участков в собственность.

Аналитики БЭБ, проверяя информацию о владельцах земельных участков, разоблачили деятельность конвертационного центра. Проведены 8 санкционированных обысков в помещении сельского совета, офисных и жилых помещениях фигурантов. По результатам проведенных обысков изъяли 346 печатей субъектов хозяйствования, среди них нерезиденты, оффшорные компании, реквизиты которых использовались для вывода средств за границу, а также изъяты боеприпасы и взрывчатые вещества. Также обнаружены печати благотворительных организаций, которые в настоящее время проверяются на причастность к фактам хищения благотворительных средств. Земельные участки общей площадью 209 га, расположенные в пределах указанной ОТГ, арестованы районным судом города Киева.