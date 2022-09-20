Из украинских портов экспортировали уже более четырех миллионов тонн зерновых

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 4,1 миллиона тонн агропродукции.

Об этом сообщили в госпредприятии "Администрация морских портов Украины".

20 сентября в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов Одесса и Черноморск вышли еще восемь судов из 195,7 тысяч тонн агропродукции на борту.

От причалов Одесского порта вышли балкеры PGE Rain, SSI Pride, Rider, Tina S, а из порта Черноморск – суда Aphrodite M, Nymphi, Pauline, Noran.

Также сегодня ошвартовано к причалу Одесского порта балкер BC Vanessa – четвертое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Балкер будет загружен 30 тысячами тонн пшеницы, которая будет доставлена в Афганистан.

Всего из украинских портов вышли 177 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

Напомним, что Украина планирует экспортировать масло через Гданьск – раньше этим занимались порты Николаева.