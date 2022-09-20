Совет ЕС окончательно одобрил помощь для Украины на 5 миллиардов в евро

Совет Европейского Союза 20 сентября принял окончательное решение предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 5 миллиардов в евро в срочном порядке.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Макрофинансовая помощь в размере 5 миллиардов евро будет предоставлена Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Она представляет собой второй этап реализации запланированной макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 миллиардов евро, объявленной Европейской комиссией от 18 мая и одобренной советом ЕС 23-24 июня.

Кроме того, принятое решение предоставляет бюджету ЕС средства для покрытия риска убытков по этим дополнительным кредитам, а также по кредиту в размере 1 миллиард евро, одобренному 12 июля. Последний был полностью освоен двумя траншами 1 и 2 августа.

За этим решением должно последовать быстрое принятие дальнейшего решения, реализующего третий этап запланированной полной макрофинансовой помощи Евросоюза на дополнительную сумму до 3 миллиарда евро, как только будет определена структура этой помощи, говорится в сообщении совета ЕС.

«Мы выполняем свои обещания и помогаем обеспечить, чтобы украинское государство и его ключевая инфраструктура продолжали функционировать, несмотря на агрессивную войну России. На следующих встречах министров финансов ЕС я буду добиваться скорейшего согласования предоставления оставшихся 3 миллиарда евро, для чего мы также должны договориться о разделении этой суммы на кредиты и гранты», - сказал министр финансов Чехии Збынек Станюра.

Как отмечается в сообщении, 9 сентября министры финансов ЕС согласовали заявление в поддержку этой дополнительной помощи Украине в размере 5 миллиардов в евро на неформальном заседании Совета в Праге.

«Сегодня эта дополнительная помощь была официально принята после того, как необходимые формальные шаги были выполнены всего за 11 дней» - говорится в заявлении.

Эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС Украине в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития.