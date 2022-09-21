Из портов Одессы вышел еще один огромный караван с агропродукцией для стран Азии и Европы

В среду, 21 сентября, в рамках реализации зерновой сделки из портов «Одесса», «Чорноморск» та «Южный» вышли еще восемь судов. В направлении стран Азии и Европы отправлено из 170,3 тысяч тонн агропродукции.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры .

По данным пресс-службы, от причалов Одесского порта отошли балкеры DS MANATEE, SEA INSPIRATION, NIZAR, из порта Черноморска – SWIMMER, CENK M, а из порта «Южный» – MED ISLAND, BRIGHT STAR, LEONORA VICTORY.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 4,27 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 185 судов по продовольствию в страны Азии, Европы и Африки.

Ранее сообщалось, что из украинских портов экспортировали уже более четырех миллионов тонн зерновых.