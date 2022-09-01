ВРУ вернула акцизы на горючее, но установила льготы на топливо для Минобороны

Верховная рада приняла в целом законопроект, которым предлагается вернуть акциз на горючее. Из аконопроекта поддержали 255 депутатов на очередном заседании Рады.

Согласно документу, теперь в Украине начнут действовать акцизы: для бензина, дизеля и биотоплива – 100 евро за 1000 литров, для газа – 52 евро за 1000 литров.

Об этом сообщает нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram .

При этом установлены льготы для топлива на нужды Министерства обороны. Для военных акциз будет составлять 0 евро за 1000 литров. Такая норма будет действовать в период военного положения в Украине. При этом НДС для всего остается на уровне 7%.

«Также сделана льгота для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет 0€/1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны на период военного и чрезвычайного положения», – отметил нардеп.

Железняк напомнил, что закон вступает в силу через день после опубликования, поэтому возвращения акцизов следует ожидать в конце сентября.

Он подчеркнул, что все эти льготы действуют до конца военного положения, но не позднее 01 июля 2023 года.

Напомним, что ранее ряд ограничил стоимость премиального топлива на АЗС в Украине.