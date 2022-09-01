Страны Запада заморозили российские активы на сумму $300-500 миллиардов, - Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на полях Генассамблеи ООН рассказал журналистам, что на Западе заморожены российские активы на $300-500 миллиардов.

Об этом пишет «Бабель».

Украина лоббирует принятие нового международного соглашения, которое будет способствовать конфискации этих активов для восстановления украинского государства.

– Это справедливо, чтобы именно эти активы были основным ресурсом для восстановления, – заявил премьер.

Он рассказал, что обсудил с западными партнерами в Нью-Йорке продление зернового соглашения, демилитаризацию оккупированной Запорожской АЭС, дополнительное бюджетное финансирование для Украины, план восстановления государства, а также новые санкции против россии. Все эти темы были рассмотрены с руководством западных и международных организаций.