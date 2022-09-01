В Госбюджет в сентябре поступило более 50 миллиардов гривен от международных партнеров

За три недели сентября в государственный бюджет от внешних партнеров поступило 56 миллиардов гривен в виде кредитов и грантов.

Об этом сообщил в Telegram член финансового комитета Верховной Рады, народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.

«На этой неделе гранты и кредиты от внешних партнеров по финансированию нашего бюджета с начала войны превысили 600 миллиардов гривен. Единственное, что пока именно за сентябрь пришло только 56 миллиардов гривен», – сообщил депутат.

Напомним, Кабмин согласовал Госбюджет Украины на 2023 год – половину составляют расходы по безопасности и обороне.