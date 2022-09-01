Индия сокращает импорт угля и нефти из рф

Импорт энергетического угля в Индию из рф в сентябре сократится впервые за четыре месяца. Это может привести к понижению доходов москвы.

Об этом сообщает Reuters.

Индийская консалтинговая компания Coalmint ожидает, что импорт энергетического угля из рф в сентябре снизится на 30% по сравнению с августом до 1,4 миллиона тонн. По оценкам лондонской аналитической компании DBX Commodities, поставки топлива для производства электроэнергии в Индию в этом месяце сократятся до 1,5 миллиона тонн с 1,9 миллиона тонн в августе.

По данным Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы намерены отказаться от закупок российской сырой нефти в этом месяце из-за более высоких фрахтовых ставок на фоне переключения на Африку и Ближний Восток.

Индия, ранее редко покупавшая российскую нефть, стала вторым по величине покупателем российской нефти после Китая после вторжения оккупантов в Украину в конце февраля.

Нефтепереработчики в Индии скупали почти все сорта российской нефти, пользуясь скидками после того, как некоторые предприятия в странах приостановили закупки.

«С учетом фрахта стоимость доставки ESPO (нефть из Сибири, – ред.) оказывается на 5-7 долларов дороже по сравнению с аналогичными сортами из других стран, таких как Мурбан в ОАЭ», – сказал источник в индийской отрасли, знакомый с этим вопросом, добавив, что российская нефть раньше была дешевле.

По его словам, вместо ESPO индийские компании покупают другие сорта, такие как сорта из Западной Африки, которые дают более высокие урожаи. В то время как поставки из россии в Индию занимают около месяца, ближневосточная нефть прибывает через неделю.

Напомним, что члены ЕС хотят в течение нескольких недель достичь ограничения цен на российскую нефть после угроз президента рф владимира путина путем мобилизации и возможного использования ядерного оружия.