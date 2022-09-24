«Надежный инструмент как для государства, так и для человека»: В «Дії» запустят возможность в несколько кликов купить военные облигации

В «Дії» в ближайшее время запустят возможность купить военные облигации. Это еще одна возможность поддержать армию и экономику страны.

Об этом в колонке на НВ сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Покупаете облигации – автоматически становитесь спонсорами победы Украины. Сначала ваши средства помогают ВСУ и государству, а затем вы получаете их обратно с процентами. Перед нами была задача сделать так, чтобы военные облигации можно было просто и быстро приобрести в несколько кликов. «Дію» сейчас использует более 18 млн украинцев и это возможность дать большому количеству людей дополнительный инструмент поддержки экономики страны», – отметил Федоров.

Министр сообщил, что в приложении можно будет купить сколько угодно облигаций стоимостью от 900 гривен за каждую. Нужно только выбрать у кого из партнеров вы хотите купить облигации. При этом не нужно никуда ходить, все можно сделать в приложении.

Различаются облигации по сроку действия – от 3 месяцев до 1,5 года. Именно через это время вы получите денежные средства плюс проценты. Вернутся они на карточку «єПідтримка».

«Военные облигации — это, прежде всего, надежный инструмент как для государства, так и для человека. Вы гарантированно получите свои средства обратно. Еще и с процентами. Например, в отличие от донатов, когда вы просто переводите деньги, здесь вы даете их во временное пользование государству. И обязательно получите их потом обратно. Это инвестиция в нашу общую победу и поддержку экономики Украины», – отметил министр цифровой трансформации.

Федоров пояснил, что более 200 лет государства используют военные облигации для привлечения средств во время войны. Военные облигации — это ценные бумаги, выпускаемые государством и которые могут приобрести граждане. Фактически схема похожа на депозит — государство занимает деньги у человека, а по истечении срока действия облигации возвращает деньги + процент. Однако доход от них не облагается налогом, в отличие от депозитов.

Первые военные облигации появились в США в 1812 году, но купить их могла тогда только финансовая элита. Позже, во время Гражданской войны в США 1861-1865 годов, облигации стали доступны всем гражданам. Массово военные облигации начали покупать во время Первой мировой войны.

В истории почти нет случаев, когда правительства не выплачивали средства по военным облигациям. Деньги с процентами своим гражданам вернула даже проигравшая в Первой мировой войне Германия. Из исключений только тоталитарный нацистский режим во время Второй мировой войны.