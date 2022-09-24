Бывший украинский заключенный создал фонд, который будет выплачивать награду за информацию об оккупантах

В Украине был создан фонд JIF, который будет выплачивать награду за информацию о российских террористах.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как рассказал бывший украинский заключенный террористов «ДНР» Станислав Асеев, команда фонда будет работать вместе с Главным управлением разведки Минобороны.

На сайте фонда можно найти инструменты пожертвований – информаторы будут получать награду в максимально конфиденциальном порядке.