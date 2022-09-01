Mazda размышляет над прекращением производства в россии

Японская автомобилестроительная компания Mazda Motor Corp обсуждает прекращение производства своих автомобилей на заводе совместного предприятия во властивостоке в россии.

Об этом сообщает Reuters.

Японский автопроизводитель, продавший в прошлом году 30 тысяч автомобилей в россии, заявил в марте, что экспорт деталей для завода будет прекращен, а производство будет прекращено, когда запасы закончатся. Он управляет заводом вместе с российским автопроизводителем Sollers.

При этом Mazda не приняла решения о прекращении продаж и технического обслуживания автомобилей в россии.

Сроки остановки производства на властивостокском заводе не были приведены.

Ранее сообщалось, что американский автогигант General Motors полностью уходит из россии .