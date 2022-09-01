В Турции заявили, что совместно с ООН нашли «вариант выхода» российских удобрений на мировые рынки

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара совместно с ООН нашла вариант выхода российских удобрений на мировые рынки.

Об этом сообщает Deutsche Welle .

По словам министра, работа по экспорту удобрений из россии продолжается.

Турция и ООН нашли вариант выхода российских удобрений на мировые рынки, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, работа по этому направлению продолжается», - говорится в сообщении.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш предложил возобновить поставки российского аммиака через Украину. При этом он лоббировал поставки российского аммиака, продовольствия и удобрений.

Зеленский предложил ООН вернуть украинских пленников в обмен на транзит российского аммиака через Украину.