Япония запретила ввозить в россию товары, связанные с химическим оружием

Япония усилила санкции против россии из-за вторжения в Украину, запретив экспорт в россию товаров, связанных с химическим оружием.

Об этом сообщил генеральный секретарь Кабинета Министров Хирокадзу Мацуно, пишет Reuters.

Япония также добавила 21 российскую организацию, такую как научная лаборатория, в список действующих запретов на экспорт, согласно заявлению правительства, опубликованному после заседания Кабинета министров. На нем официально одобрены новые санкционные меры, объявленные министром иностранных дел на встрече G7 на прошлой неделе.

Кроме того, в Токио «глубоко озабочены» возможность применения ядерного оружия.

Напомним, в Турции заявили, что совместно с ООН обнаружили «вариант выхода» российских удобрений на мировые рынки.