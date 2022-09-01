Фондовый рынок россии обвалился из-за мобилизации – индексы упали до уровня 24 февраля

Обвал на фондовом рынке россии, начавшийся после объявления путиной мобилизации, сегодня продолжился. Индекс московской биржи впервые с 24 февраля опустился ниже 1900 пунктов.

К 13:00 по киевскому времени Индекс московской биржи упал на 10,3% до 1875 пунктов, индекс РТС – на 10,5%, до 1020 пунктов.

Еще 20 сентября индексы московской биржи и РТС рухнули на 9% после сообщений о планах мобилизации. После заявления путина 21 сентября индекс московской биржи упал на 7,4%, индекс РТС упал на 9,7%.