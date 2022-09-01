США выделят Украине 12 миллиардов финпомощи, - Reuters

США выделят на помощь Украине 12 миллиардов долларов. Участники переговоров по законопроекту о временных расходах в американском Конгрессе согласились включить эту сумму, в ответ на запрос администрации Байдена.

Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters.

В Конгрессе США достигли предварительной договоренности о выделении дополнительной помощи Украине на сумму примерно 12 миллиардов долларов.

«Источник, попросивший не называть его имени, сказал, что эта помощь также будет включать финансирование переселения афганских беженцев. Ранее в этом месяце президент США Джо Байден попросил Конгресс предоставить Украине новую экстренную военную и экономическую помощь в размере 11,7 миллиардов долларов», - сообщает издание.

Уже в эту пятницу Конгресс США будет принимать закон о расходах, в которые войдут программы правительства.

Напомним, Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 457,5 млн долларов помощи в сфере гражданской безопасности.