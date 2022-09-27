«Николаевоблтеплоэнерго» напомнило должникам о возможности провести реструктуризацию долга

Индивидуальный подход к каждому абоненту, посильная сумма к оплате, выгодные условия и как результат – закрытие текущих долгов за услугу по снабжению тепловой энергией. Именно это предусматривает возможность заключения договора реструктуризации (оплата частями) между не успевшими рассчитаться за тепло потребителями и ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом говорится в сообщении «Николаевоблтеплоэнерго».

Особенно остро вопрос расчетов стоит перед следующим отопительным сезоном у николаевцев, не погасивших долги предыдущих периодов, а накапливать новые неохоты.

Первый шаг, необходимый для заключения договора реструктуризации, письменное заявление о намерении заключения договора. Важно. Необходимо указать полный адрес, где возникла задолженность, ФИО лица, заключающего договор и контактный номер телефона.

Письменное заявление можно отправить одним из способов:

- по эл.почте предприятия: mote.reception@gmail.com;

- оставить в ящике для почтовой корреспонденции: ул. Николаевская, 5-а;

– отправить почтовой службой.

После получения заявления и его рассмотрения отдел по работе с задолженностью сообщит результат.

Заключение стандартного договора реструктуризации производится с условием первоначального взноса, определяемого в соответствии с доходами должника и совокупностью других факторов.

После оплаты взноса абонент должен подписать договор с паспортом и идентификационным кодом.

Получить консультацию специалистов отдела по работе с задолженностью можно по телефонам:

+380992135950;

+380504908960;

+380675175376.

Прием граждан осуществляется по предварительной записи.

На предприятии также напомнили, что статус внутренне перемещенного лица не освобождает от оплаты за тепло.